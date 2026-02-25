Israele, il premier indiano Modi alla Knesset: siamo al vostro fianco

«Siamo convintamente al fianco di Israele in questo momento e in futuro». Lo ha affermato il premier indiano Narendra Modi, nel suo discorso alla Knesset, ribadendo la condanna del massacro di Hamas del 7 ottobre.

«Di fronte all'islam estremo creeremo un'alleanza di ferro, di Stati che santificano la vita contro chi si inchina alla morte. Israele è più forte che mai, e l'India è più forte che mai. Noi romperemo l'asse del male» gli ha fatto eco il premier israeliano Benjamin Netanyahu davanti all'assemblea dei parlamentari israeliani.

Il premier indiano Narendra Modi è in Israele per una visita di due giorni tesa a rafforzare la cooperazione bilaterale nel commercio e la difesa. «Le nostre nazioni condividono un partenariato strategico forte e multiforme» aveva affermato Modi in una dichiarazione prima della sua partenza, aggiungendo che avrebbe incontrato il suo omologo Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.

Lunedì a Nuova Delhi sono iniziate le discussioni su un accordo di libero scambio tra i due Paesi, ha annunciato il governo indiano, sottolineando che il commercio bilaterale totale ha raggiunto i 3,62 miliardi di dollari nel 2024-2025. Si prevede che Modi «discuterà le modalità per rafforzare la cooperazione» con il premier israeliano.