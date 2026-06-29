Iran-Usa, possibile incontro domani a Doha. Sospesi gli attacchi militari

Secondo fonti Usa, Iran e Stati Uniti avrebbero concordato nella notte di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha.

Nel frattempo, Teheran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello Stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Usa. «Durante il viaggio a Muscat, si è tenuto il primo incontro del Comitato congiunto di Hormuz con Abdulaziz Al-Hinai, ministro di Stato per gli Affari Esteri dell'Oman. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo Stretto, abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello Stretto nel quadro del paragrafo cinque del Memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli Stati costieri» ha scritto su X il vice ministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi.

Intanto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che 6 miliardi di dollari congelati in Qatar saranno sbloccati e restituiti a Teheran. «In base ai piani stabiliti, 6 miliardi di dollari dei 12 miliardi di dollari totali di risorse iraniane in Qatar saranno sbloccati e restituiti al Paese, e stiamo seguendo l'iter necessario per la restituzione della parte restante di tali risorse» ha detto Pezeshkian, come riferisce Isna.