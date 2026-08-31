Iran, solo 3 americani su dieci sono con Trump

Il tasso di approvazione di Donald Trump cala al 32% con i due terzi degli americani che non approvano la gestione del presidente della guerra in Iran e quattro su cinque che ritengono il conflitto responsabile di aver fatto salire i prezzi degli alimentari e della benzina. E' quanto emerge da un sondaggio della University of Massachusetts, secondo il quale un elettore di Trump su sei non lo voterebbe di nuovo.