Iran, nuova ondata di attacchi su Teheran

L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato un'ondata di «attacchi su larga scala» su Teheran, la seconda della giornata. «Per la seconda volta oggi le Idf hanno avviato un'ampia ondata di attacchi a Teheran... contro obiettivi terroristici», ha dichiarato l'esercito in una nota. E una potente esplosione è stata ascoltata questa sera a Teheran. Lo riportano i giornalisti dell'AFP. Questa esplosione, sentita da diversi giornalisti mentre erano a diversi chilometri di distanza, era di una particolare portata, hanno constatato.

Intanto, Trump ha dichiarato anche che «nessuno ha idea» di chi governerà l'Iran dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, nonostante suo figlio, Mojtaba Khamenei, sia stato nominato nuovo leader supremo. «I loro leader terroristi se ne sono andati, o stanno contando i minuti che mancano alla loro scomparsa», ha detto Trump durante un ritiro dei repubblicani alla Camera in Florida. «E ora nessuno ha idea di chi saranno le persone che saranno a capo del Paese», ha concluso. Aggiungendo: «Pensiamo che l'Iran dovrebbe mettere un presidente, o un capo del Paese, che sarà in grado di fare qualcosa di pacifico tanto per cambiare».

Trump, che in precedenza aveva liquidato Mojtaba Khamenei come una scelta inaccettabile per guidare l'Iran, ha insistito sul fatto che dovrà svolgere un ruolo nella scelta del nuovo capo del Paese. Ha anche lasciato intendere che le forze statunitensi e israeliane potrebbero prendere di mira Mojtaba Khamenei, dichiarando ad ABC News nel fine settimana che «se non ottiene la nostra approvazione, non durerà a lungo». Il presidente Trump ha anche lanciato un avvertimento all'Iran: «Colpiremo in maniera molto, molto più dura di fronte al blocco» delle forniture di greggio. In conferenza stampa, il tycoon ha ribadito che «se necessario» saranno scortate le navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

In serata è arrivata la risposta iraniana. «Abbiamo colpito Tel Aviv con dieci missili “Khaibar Sheken” con una testata da una tonnellata», afferma la Guardia Rivoluzionaria iraniana.