Iran, Narges Mohammadi rilasciata su cauzione per cure

La premio Nobel per la Pace iraniana Narges Mohammadi ha ottenuto la sospensione della pena per motivi medici dopo dieci giorni di ricovero nell'ospedale di Zanjan ed e' stata trasferita in ambulanza al Pars Hospital di Teheran, dove sara' curata dal proprio team medico. L'annuncio e' stato dato dalla Narges Foundation e dai familiari dell'attivista, che hanno ringraziato la comunita' internazionale per la solidarieta' dimostrata, sottolineando pero' che la sola sospensione della pena su cauzione «non e' sufficiente». «Narges Mohammadi ha bisogno di cure permanenti e specialistiche. Dobbiamo assicurarci che non torni mai piu' in prigione per scontare i 18 anni che restano della sua condanna», si legge nella dichiarazione, che chiede la liberazione incondizionata dell'attivista e l'annullamento di tutte le accuse a suo carico. In un messaggio pubblicato su X, il suo avvocato Mostafa Nili ha spiegato che la decisione è stata adottata in seguito a una valutazione dell'Organizzazione di medicina legale iraniana, secondo la quale Mohammadi necessita di cure specialistiche al di fuori del carcere e sotto la supervisione del proprio team medico a causa di diverse patologie. (AGI)