Iran, gli auguri di Putin per il Capodanno persiano: «Siamo amici leali di Teheran»

Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile di Teheran: lo sottolinea il presidente Vladimir Putin in un messaggio augurale in occasione del Nowruz, il Capodanno persiano. «Vladimir Putin ha augurato al popolo iraniano di trovare la forza per superare queste dure prove e ha sottolineato che, in questo momento difficile, Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile di Teheran», recita la nota del Cremlino citata dai media russi. Putin ha inviato gli auguri per il Nowruz anche ai presidenti di Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. «I messaggi di congratulazioni hanno sottolineato l'alto livello delle relazioni bilaterali con questi paesi della CSI ed espresso fiducia nel fatto che i legami multiforme e reciprocamente vantaggiosi continueranno a svilupparsi con successo», affermato il Cremlino. (ANSA).