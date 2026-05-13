Iran giustizia un uomo accusato di spiare per Israele

L'Iran ha giustiziato un uomo condannato per spionaggio a favore dei servizi segreti israeliani, dopo che la Corte Suprema ha confermato per lui la pena capitale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Mizan, organo ufficiale del potere giudiziario. Come ricorda Iran International, il 32enne Ehsan Afrishteh, originario di Isfahan e laureato in ingegneria civile, era stato arrestato nel 2024, dopo il suo ritorno in Iran dalla Turchia. Era stato trattenuto per diversi mesi in celle di isolamento nelle carceri di sicurezza, sottoposto a interrogatori e pressioni psicologiche per essere poi trasferito nella prigione di Evin. Per il Centro per i Diritti Umani in Iran, il 32enne è stato condannato a morte nel 2025 sulla base di confessioni estorte sotto tortura, senza alcuna prova valida