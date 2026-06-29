Iran, fonti Usa: «C'è uno stop concordato sugli attacchi reciproci»

Gli Stati Uniti e l’Iran “si asterranno per ora” da attacchi militari, ha affermato un funzionario dell’amministrazione Trump citato da Cnn, dopo che entrambe le parti hanno sferrato attacchi nei pressi dello Stretto di Hormuz. I colloqui tecnici con l’Iran proseguono “senza intoppi”, ha dichiarato il funzionario statunitense, ma non è ancora chiara la posizione dell’Iran in merito. La recente azione militare ha messo alla prova un accordo iniziale che avrebbe dovuto sospendere le ostilità durante i 60 giorni di negoziati. Nello Stretto si sono ora delineate tre rotte per le navi, con diverse autorità in competizione per organizzare il transito delle imbarcazioni.

Intanto, il traffico nello Stretto di Hormuz è diminuito dopo gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e le accuse di violazione del cessate il fuoco. Secondo l'emittente televisiva "Al Jazeera", tra venerdì 26 e domenica 28 giugno hanno attraversato lo stretto 48 navi, contro le 70 registrate mercoledì e le 54 di giovedì, prima della nuova escalation. Tra le imbarcazioni transitate figurano 23 petroliere e metaniere, sette navi portarinfuse per il trasporto di materie prime come carbone, minerali e cereali, e 19 navi portacontainer o da carico.