Intelligenza artificiale, il valore di Anthropic supera quello di OpenAI

Anthropic incassa altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di raccolta fondi e vede la sua valutazione salire a 965 miliardi: supera la rivale OpenAI ferma a 852 miliardi e diventa la start up di intelligenza artificiale di maggior valore nella Silicon Valley.

La società guidata dall'italiano Dario Amodei, la cui Ipo è attesa nei prossimi mesi, ha assicurato che un nuovo finanziamento «ci aiuterà a soddisfare la domanda storica che stiamo riscontrando, a rimanere all'avanguardia nella ricerca e a portare Claude in un numero maggiore di contesti lavorativi» ha commentato Krishna Rao, direttore finanziario di Anthropic, in una nota.

La sorpresa è che l'ultimo round di risorse raccolte, guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, ha permesso di quasi triplicare la valutazione della compagnia rispetto a febbraio, quando era stata stimata 380 miliardi. OpenAI guidata da Sam Altman, invece, è ferma a quota 852 miliardi da fine marzo, dopo aver chiuso comunque finanziamenti record pari a 122 miliardi.