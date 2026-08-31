Incidenti sul lavoro: in 24 ore morti un muratore e un corriere

Un muratore di 55 anni è morto in un cantiere a Origgio, in provincia di Varese, in seguito alla caduta di una soletta di cemento che lo ha schiacciato. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A Piacenza, invece, un corriere è morto per un malore durante una consegna, nel giorno in cui gli scadeva il contratto a termine che temeva non venisse rinnovato e mentre i suoi colleghi erano in sciopero per protestare contro la pesantezza dei carichi di lavoro. Pasquale Andriotta aveva 42 anni e lascia tre figli.