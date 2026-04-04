Incidenti stradali, otto morti in poche ore (tre ragazzi)

Gli schianti si sono verificati a Roma, Milano, vicino Venezia, nello spezzino, in provincia di Potenza e in provincia di Isernia

Sette incidenti in poche ore sulle strade italiane costati la vita a otto persone, tra cui tre ragazzi, di cui uno appena sedicenne. Nel bilancio si contano anche sedici feriti, tra cui una bimba di 11 anni e la sorella ventunenne. Gli schianti si sono verificati a Roma, Milano, vicino Venezia, nello spezzino, in provincia di Potenza e in provincia di Isernia.

Erano da poco passate le 23 di venerdì quando alla periferia est della Capitale, in via Tuscolana, si sono scontrate due auto. A perdere la vita una mamma di 51 anni e un ragazzino.

Inutili i soccorsi per la donna, che viaggiava con le due figlie, e per Damiano Atzeni, il passeggero sedicenne di una 500. L'impatto è stato violentissimo, tanto che è servito l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le due sorelline. Sono state entrambe ricoverate in prognosi riservata al policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente dell'altro veicolo, un 19enne, trasportato al policlinico Tor Vergata dov'è stato sottoposto ai test di rito per stabilire se guidasse sotto effetto di alcol o droga.

La polizia locale ha avviato indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Da una prima ricostruzione, l'auto su cui si trovavano mamma e figlie percorreva via Tuscolana in direzione centro mentre i due amici procedevano in senso opposto.

All'altezza di via Anile pare abbiano svoltato a un'intersezione regolata da un semaforo e lì ci sarebbe stato l'impatto. Da chiarire, dunque, se una delle macchine sia passata con il rosso o se ci sia stato un malfunzionamento dell'impianto. Sotto la lente anche la velocità di marcia.

E anche Milano conta un'altra giovane vittima della strada.

Maechel Dantone, un ragazzo di 19 anni alla guida di una moto, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in uno scontro con un'auto in piazza Prealpi. Dalla ricostruzione della polizia locale pare abbia 'bruciato' lo stop a un incrocio venendo il contatto con la macchina prima di finire contro un veicolo in sosta.

Nel primo pomeriggio di sabato, invece, si è verificato un incidente a Pontegrandi, in provincia di Venezia, tra un autobus di linea dell'Atvo, l'azienda dei trasporti pubblici del Veneto orientale, partito dal capoluogo e diretto a Iesolo, e una vettura. Nell'impatto è morto un 60enne che era a bordo della macchina mentre cinque persone che si trovavano sull'autobus sono rimaste ferite, nessuna delle quali in gravi condizioni.

Un altro incidente si è verificato sulla strada provinciale 142 Bretella Sinnica-Laronico, in provincia di Potenza: un 72enne che era alla guida di un'auto è finito in un canale. Il mezzo ha preso fuoco in seguito all'impatto e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nel primo pomeriggio, poi, due motociclisti hanno perso la vita in due distinti schianti - avvenuti a distanza di un'ora - sulle strade spezzine. Il più anziano, un ottantenne, è finito contro un camper con a bordo una coppia svizzera. Ferita anche una donna. E nella serata un 27enne è morto e altre sette persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto sulla Sr 627, che collega Isernia al comune di Fornelli. Tre le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ambulanze del 118, e le operazioni di soccorso si sono rivelate molto complesse per le condizione in cui il violento urto ha ridotto le carrozzerie.

La vittima, secondo quanto si è appreso di nazionalità romena ma da anni residente a Isernia, è deceduta durante il trasporto all'ospedale 'Veneziale' dove sono ricoverati gli altri feriti, tranne uno di loro che è stato traferito al Neuromed in condizioni considerate "gravissime".