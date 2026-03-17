Inchiesta su sfruttamento dei lavoratori in Lombardia, indagato Ad della moda

Andrea Dini, amministratore delegato della Dama Spa, risulta indagato dalla Procura di Milano nell'ambito di una indagine per caporalato. Lo si legge nell'atto con cui è stata disposto dal pm Paolo Storari il controllo giudiziario della stessa Dama e di Aspesi, noto marchio della moda. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario delle società Dama Spa, che controlla Paul & Shark, con sede a Varese e Alberto Aspesi spa, con sede a Milano. Il pm Paolo Storari ha motivato il provvedimento col fatto che esisterebbe «una situazione di sfruttamento» dei lavoratori che va avanti da anni, «incurante» dei rilievi mossi dalla stessa Procura e dalla Prefettura negli anni scorsi. Secondo l'accusa Andrea Dini, assieme ad altri indagati, tra cui alcuni cittadini cinesi titolari degli opifici, avrebbe «assunto, impiegato e utilizzato i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno». Tra le altre cose, li avrebbe fatti lavorare negli stabilimenti a cui erano affidate le commesse «con orari dalle otto del mattino alle dieci di sera con palese e reiterata violazione della normativa di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale e per percepivano retribuzioni in palese contrasto con la contrattazione collettiva». L'indagine ha destato interesse anche per il rapporto di parentela di Dini con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Mio cognato dimostrerà la sua innocenza, accostarmi a lui è strumentale» ha commentato lo stesso Fontana.