Inchiesta arbitri, Inter iscritta e già archiviata

La Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha disposto l'archiviazione per la società Inter e ha chiesto di archiviare la posizione di Gianluca Rocchi dall'accusa di frode sportiva in relazione a presunte designazioni arbitrali favorevoli all'Inter

La Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter che è stata iscritta di recente - lo si è saputo oggi - per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver «pilotato» le assegnazioni di arbitri «in concorso con esponenti della società sportiva Inter» non individuati.

La Procura di Milano ha chiesto di archiviare la posizione di Gianluca Rocchi dall'accusa di frode sportiva in relazione a presunte designazioni arbitrali favorevoli all'Inter. Secondo i pm, quelle di Rocchi sono state «interferenze» ma non frode sportiva.