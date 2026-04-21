Incendio in azienda di smaltimento rifiuti nel milanese

Dalle 21 di ieri il Comando dei Vigili del fuoco di Milano è stato impegnato a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda Riam di smaltimento di rifiuti a Bollate (Milano). Le fiamme non hanno coinvolto direttamente il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al materiale accumulato all'esterno, in attesa di lavorazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, ma sul posto è arrivato anche il personale dell'Arpa, che ha provveduto a un monitoraggio dell'aria con alcune centraline. Non sono stati rilevati valori critici per i parametri ricercati; presenti solo gli inquinanti tipici della combustione, ma le concentrazioni non sembrano essere critiche.