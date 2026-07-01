Il Senato approva la fiducia, il Piano Casa è legge
di Redazione
L'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul Piano casa: hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e due gli astenuti
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July 1, 2026
L'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul Piano casa: hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e due gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini che insieme alla premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento.
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