Il pm chiede l'ergastolo per Curcio e Moretti sui fatti di Cascina Spiotta

Ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le condanne chieste dalla pubblica accusa in Corte d'assise ad Alessandria ai tre ex brigatisti rossi processati per i fatti della Cascina Spiotta. Il pm Emilio Gatti ha spiegato di non poter proporre attenuanti per Curcio e Moretti ma ha fatto presente ai giudici che "la pena si può adattare alla persona: esistono diversi strumenti (per mitigarla, ndr) come per esempio la «continuazione» che però «non posso essere io a chiedere».

Alla Cascina Spiotta d'Arzello, nei pressi di Acqui Terme, il 5 giugno 1975 si consumò uno dei fatti di sangue più noti degli Anni di Piombo italiani. Lì era tenuto prigioniero l'industriale Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato dalle Brigate Rosse il giorno precedente. Un blitz dei carabinieri portò poi all'irruzione nel covo, dando vita a un violento scontro a fuoco in cui persero la vita l'appuntato dell'Arma Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol.