Il Papa sente Abu Mazen al telefono: la Santa Sede impegnata per la pace

Stamattina il presidente dello Stato dell'Autorità Nazionale Palestinese ha chiamato il Pontefice. Al centro del colloquio i preoccupanti sviluppi del conflitto e le condizioni di vita del popolo palestinese

La Santa Sede continua il suo impegno a favore della pace e favorisce il dialogo «nel pieno rispetto del diritto internazionale». Ad affermalo è stato papa Leone XIV stamattina, durante una telefonata ricevuta da Mahmoud Abbas (Abu Mazen), presidente dello Stato di Palestina. Lo fa sapere una nota della Sala Stampa vaticana, secondo la quale al centro del colloquio telefonico con Abu Mazen ci sono i stati i «preoccupanti sviluppi del conflitto in Medio Oriente e le condizioni di vita del popolo palestinese». Nel corso della conversazione, sottolinea appunto il comunicato, il Pontefice «ha rinnovato l’impegno della Santa Sede a favore della pace, da raggiungersi attraverso il dialogo politico e diplomatico, e il pieno rispetto del diritto internazionale».