Il ministro Zangrillo: un milione di dipendenti pubblici in uscita nei prossimi sei anni

«Nei prossimi sei anni perderemo oltre un milione di dipendenti che maturano i criteri per andare in pensione. Ci sarà un piano di reintegro che nei fatti è già operativo» ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso del Festival dell'Economia di Trento.

«Nel solo mese di gennaio 2026 abbiamo inserito 24.100 persone. Quindi il piano di sostituzione è operativo. Vivendo nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, è evidente che la possibilità di avere un ricambio generazionale che ci consente di attrarre giovani nativi digitali è una grande opportunità - ha continuato Zangrillo -. Quindi dobbiamo gestire questo processo con ottimismo. L'ingresso nella pubblica amministrazione sarà molto significativo».