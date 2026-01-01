Il governatore russo di Kherson accusa: attacco ucraino contro hotel, 24 morti

Il governatore russo della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato sul suo canale Telegram che almeno 24 persone sono state uccise e 50 ferite a seguito di un attacco dell'Ucraina con droni a un bar e un hotel. Lo hanno riferito i media ufficiali russi. Il pesante attacco ha colpito l'edificio di un bar e di un albergo nel villaggio di Khorly, nel distretto municipale di Kalanchak, nella regione di Kherson.

«Tre droni hanno colpito un bar e un hotel sulla costa del Mar Nero a Khorly. Più di 50 persone sono rimaste ferite, 24 sono morte. I numeri sono in fase di chiarimento. Molti sono stati bruciati vivi. Un bambino è morto» ha scritto Saldo. La rappresentante ufficiale del Comitato Investigativo della Russia, Svetlana Petrenko, ha affermato che è stato aperto un procedimento penale per un attacco terroristico.

Ma la notte di fine anno è stata caratterizzata da attacchi reciproci sul fronte militare. La città di Lutsk, nell'Ucraina nord-occidentale, è stata infatti attaccata da droni russi ed è scoppiato un incendio in città. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato il sindaco Ihor Polishchuk su Telegram. «Ecco un fuoco acceso alla vigilia di Capodanno nella nostra città natale, Lutsk, al posto delle luci natalizie» ha scritto, allegando una foto, Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti. Inoltre in nottata i russi hanno nuovamente attaccato le infrastrutture energetiche della regione di Odessa: è scoppiato un incendio in una delle strutture e si sono verificate interruzioni di corrente. Lo ha riferito sempre Ukrinform citando il capo dell'Ova di Odessa Oleh Kiper su Telegram. Sei persone erano rimaste ferite in un attacco avvenuto a Odessa la notte del 31 dicembre.