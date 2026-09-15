I Mondiali di atletica per la prima volta assegnati all'Africa: saranno in Kenya nel 2029

Niente Mondiali, sulla pista dell'Olimpico di Roma, nel 2029. L'atletica torna a casa, in Kenya. Quello previsto tra tre anni, infatti, non sarà soltanto il primo campionato del mondo nella storia a essere ospitato in Africa, a Nairobi, ma sarà un omaggio a una terra di straordinari corridori, al Paese che ha vinto più medaglie di tutti (Stati Uniti esclusi).

Delusione, invece, per la candidatura di Roma, su cui il presidente Fidal Stefano Mei aveva puntato molto per dare occasione di splendere ancora di più all'attuale età dell'oro dell'atletica azzurra. «Accogliamo la decisione di World Athletics con rispetto, consapevoli di aver presentato una candidatura di altissimo livello - ha commentato amaro lo stesso Mei -. Tutte le proposte erano eccellenti, anche se riteniamo che quella di Roma sarebbe stata la scelta migliore, per capacità organizzative, per il contesto e soprattutto per gli atleti».

Il richiamo del Kenya però è stato maggiore. «Questo è il nostro momento, è il momento dell'Africa:e una vittoria per generazioni di atleti che hanno reso la nostra nazione sinonimo di eccellenza in pista, su strada e nella corsa campestre. Onoreremo la fiducia offrendo un campionato indimenticabile» ha promesso il presidente del Paese, William Ruto.

Festeggiano anche Monaco di Baviera e la Germania, a cui toccherà il compito di organizzare l'edizione del 2031.