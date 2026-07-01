Hormuz, il comandante del Covi in Parlamento: due mesi per sminare lo stretto

Il numero uno del Comando Operativo di Vertice Interforze, Iannucci: ci sono mine sofisticate ed evolute, non tutti i Paesi hanno le competenze necessarie

«La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz, questo richiederà un impegno di circa di un paio di mesi: si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i Paesi». Con queste parole, il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), Giovanni Maria Iannucci, ha spiegato alle commissioni di Camera e Senato lo scenario attuale nella regione colpita dall'offensiva israelo-americana nei mesi scorsi.

Per Iannucci «la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali» ha aggiunto il comandante del Covi, specificando che i cacciamine italiani sono attualmente a Gibuti.