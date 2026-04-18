Hezbollah: nessun coinvolgimento nell'uccisione del soldato francese in Libano

«Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco contro Unifil». Lo ha affermato Hezbollah, tramite un comunicato, in riferimento all'attacco contro i caschi blu francesi a Ghandouriyeh, nel sud del Libano, che ha portato alla morte del sergente maggiore Florian Montorio e al ferimento di tre suoi commilitoni.

Il movimento sciita fondamentalista libanese ha così respinto le accuse di Parigi, che aveva attribuito ai suoi militanti l'attacco. Hezbollah ha anche invitato alla cautela nel formulare giudizi e nell'attribuire responsabilità in merito all'accaduto, «in attesa delle indagini dell'esercito libanese per accertare le circostanze complete dell'incidente».