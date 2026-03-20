Grimaldi: sono 1.100 le navi bloccate nell'area del Golfo. Solo due sono italiane

Sono circa 1.100 le navi internazionali di Paesi non coinvolti nel conflitto che sono attualmente bloccate nell'area del Golfo Persico. Soltanto due risulterebbero riconducibili ad armatori italiani, una appartenente alla flotta Grimaldi e un'altra ad un armatore napoletano.

Due ulteriori unità sempre del gruppo Grimaldi, inizialmente dirette verso il Golfo, sono state invece dirottate verso porti alternativi in condizioni di sicurezza, decisione assunta nel rispetto delle norme internazionali e del diritto della navigazione, privilegiando la tutela degli equipaggi, del carico e dell'integrità delle navi.

Secondo Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Grimaldi Group e presidente della International Chamber of Shipping, la situazione «al momento non determina per l'Italia conseguenze economiche tali da configurare uno scenario di emergenza». Limitata - secondo i dati in possesso a Grimaldi - anche la presenza di marittimi italiani nell'area: secondo i registri internazionali risultano sei connazionali imbarcati su una nave battente bandiera italiana, mentre non vi sono elementi certi su eventuali altri italiani presenti su unità di bandiera straniera.