Giovane calabrese con sintomi riconducibili all'Hantavirus

Il 25enne era a bordo del volo Klm sul quale era salita una donna poi deceduta, ed era già in quarantena. Sarà trasferito allo Spallanzani di roma

Avrebbe sintomi riconducibili dell'Hantavirus il 25 enne calabrese che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quanto si apprende, i campioni biologici del giovane - che si trovava già in quarantena - saranno esaminati all'ospedale Spallanzani di Roma.

Intanto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa ha detto che "ad oggi sono stati segnalati undici casi, inclusi tre decessi. Nove degli undici casi sono stati confermati come influenza andina, mentre gli altri due sono probabili", ha aggiunto.