Giornalismo, Lucia Capuzzi tra i vincitori del premio Maria Grazia Cutuli

Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, Sergio Paini, inviato di Rai1, Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della sera, Marco Bariletti, inviato del Tg1 e Michele Cristoforetti, cameraman di Rai Tv: sono questi i nomi dei vincitori del premio giornalistico "Maria Grazia Cutuli".

L'annuncio è stato fatto dal Centro culturale internazionale “L. Einaudi”. La cerimonia di consegna del XXV Premio Giornalistico dedicato alla giornalista del Corriere della sera barbaramente uccisa in Afghanistan nel 2001 si svolgerà a Roma il 13 novembre alle ore 11 nella sala Malagodi della Fondazione Luigi Einaudi in via della Conciliazione,10. «Riannoderemo i fili dell’amicizia, della memoria e rinvigoriremo il nostro messaggio di pace» hanno sottolineato i promotori del premio.