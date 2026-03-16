Famiglia nel bosco, La Russa riceverà i genitori. Il Pd attacca

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham saranno mercoledì a Palazzo Madama. Il dem Verini: vicenda strumentalizzata a scopi elettorali

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. Secondo quanto si apprende, la coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.

Un'iniziativa che secondo il senatore dem, Walter Verini, evidenzia la «faziosità» e lo «scarso rispetto per le istituzioni» del presidente del Senato. «Tutti abbiamo davvero profondo rispetto per la tragedia emotiva che stanno vivendo i bambini Travallion - aggiunge Verini -. Proprio per questo mai e poi mai avremmo pensato che qualcuno avesse usato la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum».