Famiglia nel bosco, la mamma non può stare con i figli

Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Il nuovo legale è Simone Pillon

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della “famiglia del bosco”, contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo «improcedibile», hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura, salvo poi fare un passo indietro alcune settimane dopo, modificando la decisione e confermando la permanenza dei minori nella casa famiglia seppur senza la mamma.

Intanto, è stata dimessa dall'ospedale la figlia dei coniugi Trevallion che era stata ricoverata lo scorso 5 maggio per alcuni problemi respiratori. La piccola, che è in buone condizioni di salute, raggiungerà ora la struttura protetta dove si trova insieme con il fratello e la sorella dallo scorso novembre.

Infine, nuovo cambio nella difesa legale della coppia anglo-australiana. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno infatti rinunciato al mandato di difensori. «Non c'era una visione comune», ha detto in particolare l'avvocata Solinas, confermando la decisione di lasciare l'incarico assunto a novembre.

Nuovo rappresentante legale della coppia è ora Simone Pillon, che ha confermato di avere ricevuto il mandato: «Come prima cosa leggeremo tutte le carte», ha dichiarato. Pillon, ex senatore della Lega e tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day, è esperto di diritto di famiglia. Il perito di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente dei precedenti legali, proseguirà il lavoro sulla perizia psicologica della coppia per contrastare l'elaborato depositato a fine aprile dalla psichiatra Simona Ceccoli, consulente tecnico d'ufficio del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La perizia è finalizzata ad accertare l'idoneità genitoriale dei coniugi.