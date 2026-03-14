F1, l'italiano Antonelli in pole position in Cina

C'è un italiano in pole position in Cina. Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nelle prove del Gp di Formula 1 che si disputerà domenica mattina, alle 8 ora italiana. Per il 19enne bolognese è la prima pole position in carriera. Antonelli ha firmato un primato che riscrive la storia della F1: è il più giovane di sempre a partire davanti a tutti. In prima fila accanto a lui partirà il compagno di squadra George Russell. Lampi italiani anche in seconda fila, dove si sono piazzate entrambe le Ferrari: terzo Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Si annuncia dunque una nuova sfida tra le Rosse e la Mercedes dopo quella vista in gara sprint, vinta da Russell davanti a Leclerc e Hamilton.