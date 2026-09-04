Ex Ilva, le imprese dell'indotto: verranno licenziate oltre 2.500 persone

L'associazione delle imprese dell'indotto-appalto ex Ilva di Taranto ha trasmesso ai sindacati le «lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo». Un passaggio che coinvolgerà un numero di lavoratori «superiore alle 2.500 unità».

Nicola Convertino, presidente Aigi, in un lettera ha sottolineato che «si tratta di un atto estremo e doloroso, al quale non avremmo mai voluto fare ricorso. Licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende, un capitale umano costruito in anni di ingenti investimenti nella formazione e di duri sacrifici. Purtroppo - dice Convertino - tale provvedimento rappresenta un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre, per la quale non si ravvisa alcuna possibilità di riavvio».