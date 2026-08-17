Escursionista colpito da un fulmine sull'Etna, morto in ospedale

È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine che lo ha colpito. È stato soccorso verso le 20 dai vigili del fuoco, quando era già in gravi condizioni, e trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro ma è arrivato morto.

Intanto, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza.