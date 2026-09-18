Entra a scuola con coltello da cucina, 14enne denunciato nel Napoletano

La lama era lunga 18 centimetri. I militari sono arrivati nel suo istituto a Terzigno e hanno sequestrato l'arma

A scuola, a quattordici anni appena compiuti, con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È quanto è stato scoperto in una scuola di Terzigno, in provincia di Napoli. Sono da poco iniziate le lezioni quando il preside di un Liceo Scientifico chiama i carabinieri della stazione di Terzigno. Il dirigente ha rinvenuto un grosso coltello da cucina nello zaino di un alunno. I militari arrivano sul posto e sequestrano l'arma. Arriva anche la madre del ragazzino. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo, il giorno prima, avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Dal primo gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie tra lame, tirapugni e altro. Sequestrate anche 78 armi da fuoco. Sono 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi; 138 le persone denunciate.