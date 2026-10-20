Il Gruppo Enercom forma tecnici delle reti elettriche

Dieci nuove opportunità di formazione e lavoro per rispondere alla crescente domanda di competenze tecniche nel settore delle infrastrutture elettriche. Il Gruppo Enercom, una delle principali realtà private italiane tra le utility dell’energia, annuncia una nuova edizione dell’Academy per elettricisti, il percorso formativo promosso attraverso Simet e Sient, le due società venete del Gruppo specializzate nella realizzazione e manutenzione di linee elettriche in media e bassa tensione, reti di trasmissione dell’energia e impianti di distribuzione.

L’iniziativa, in partenza da metà gennaio 2027, mette a disposizione dieci posti, di cui sei in Simet e quattro in Sient, e prevede cinque settimane di formazione retribuita, articolate in tre settimane di teoria e due di pratica. Chi supererà il percorso sarà inserito direttamente in azienda, con l’opportunità di intraprendere una professione sempre più richiesta per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture energetiche.

L’Academy nasce dalla necessità di rispondere alla difficoltà di reperire figure tecniche già qualificate, in un contesto in cui l'evoluzione delle reti, l'elettrificazione dei consumi e la transizione energetica richiedono competenze sempre più specializzate. Un’esigenza che si accompagna alla crescita delle due società del Gruppo: nel solo 2025 Simet ha accolto circa 50 nuove persone e Sient altre dieci, portando gli organici attuali rispettivamente a circa 160 e 70 collaboratori.

Il percorso accompagnerà quindi i partecipanti dall'apprendimento teorico all'esperienza operativa sul campo. La formazione teorica iniziale si svolgerà presso il centro di formazione di Erbè, in provincia di Verona, mentre le attività pratiche permetteranno ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per operare sulle reti elettriche. Il percorso è finalizzato all'ottenimento dei profili professionali Enel con il supporto dell'ente formativo Agorà.

«La transizione energetica non si realizza soltanto attraverso nuove tecnologie e investimenti infrastrutturali, ma soprattutto grazie alle persone che quelle infrastrutture le costruiscono, le mantengono e le rendono operative ogni giorno – spiega Lodiano Tiziano Zanovello, direttore generale di Simet e Sient –. Le reti dei prossimi anni richiederanno professionalità sempre più specializzate, e siamo convinti che spetti anche alle imprese contribuire a formarle. Per questo, con la nuova edizione dell’Academy, accompagniamo dieci persone in un percorso che va dalla formazione all’ingresso in azienda. È il nostro modo di crescere: investendo sulle persone e sui territori in cui lavoriamo».

Le candidature sono aperte a persone maggiorenni, in possesso di una qualifica professionale o di un diploma, automunite e con una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1. È inoltre richiesto lo stato di disoccupazione o inoccupazione al momento dell'assunzione. Le opportunità riguardano le sedi di Simet ad Albignasego (Padova) e Barbarano Mossano (Vicenza) e quella di Sient a Cittadella (Padova).