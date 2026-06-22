Domus Academy lancia i "Summer Lab"

Un’opportunità per studenti delle scuole superiori e giovani creativi: due settimane a Milano all'insegna del design e della moda, dal 6 al 16 luglio. Iscrizioni entro il 30 giugno

Milano Fashion Lab e il Milano Design Lab. Indirizzati a studenti delle scuole superiori e professionisti, i corsi mirano all’orientamento nelle professioni creative attraverso percorsi intensivi di due settimane, in programma dal 6 al 16 luglio, nel contesto internazionale del campus di Milano, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza davvero internazionale, pur restando in Italia. In un settore in continua evoluzione, che richiede visione e competenze pratiche, Domus Academy si impegna a coltivare il talento fin dalla giovane età. I Summer Lab sono stati concepiti per offrire ai futuri creativi una finestra sul loro potenziale percorso professionale, attraverso il consolidato metodo dell'Accademia basato sul "learning by designing". Gli studenti non solo apprenderanno le basi teoriche, ma le applicheranno immediatamente in laboratori pratici, workshop e visite guidate esclusive. Domus Academy , accademia internazionale di alta formazione nel campo del design e della moda, lancia per la prima volta corsi estivi pre-universitari: ile il. Indirizzati a studenti delle scuole superiori e professionisti, i corsi mirano all’orientamento nelle professioni creative attraverso, nel contesto internazionale del campus di Milano, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza davvero internazionale, pur restando in Italia. In un settore in continua evoluzione, che richiede visione e competenze pratiche, Domus Academy si impegna a coltivare il talento fin dalla giovane età. Isono stati concepiti per offrire ai futuri creativi una finestra sul loro potenziale percorso professionale, attraverso il consolidato metodo dell'Accademia basato sul "learning by designing". Gli studenti non solo apprenderanno le basi teoriche, ma le applicheranno immediatamente in laboratori pratici, workshop e visite guidate esclusive.

Informazioni e Iscrizioni

Entrambi i corsi si terranno in lingua inglese presso il campus di Domus Academy, offrendo un ambiente di apprendimento internazionale e un’occasione unica per trascorrere l’estate a Milano, nel cuore del design e della moda. Al termine del percorso, gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione e avranno sviluppato un proprio progetto da inserire nel loro portfolio. Le candidature sono aperte e si consiglia di procedere all'iscrizione entro la fine di giugno.

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