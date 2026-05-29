Ebola, l'Oms ha annunciato il primo caso di guarigione in Rdc

L'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. «La Repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso» ha dichiarato ai giornalisti Anais Legand dell'Oms, aggiungendo che si trattava del «primo caso».

Nel frattempo, sempre sul fronte di Ebola, un tribunale kenyota ha temporaneamente bloccato l'apertura, da parte del governo, di un centro di quarantena in Kenya per i cittadini statunitensi che potrebbero essere stati esposti al virus. L'apertura di tale centro aveva suscitato forti proteste in Kenya.