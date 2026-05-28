È stato ucciso in Ucraina un contractor italiano originario di La Spezia

Alex Pineschi era partito volontario per Kiev dopo l'invasione della Russia nel 2022. Aveva già combattuto contro l'Isis in Iraq

Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne ha dato notizia l'associazione di volontari Memorial. Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'Isis nel nord dell'Iraq.

Il nostro connazionale aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende.

Pineschi era molto conosciuto nella città ligure: dopo aver addestrato i peshmerga a combattere contro lo Stato islamico, aveva messo nero su bianco l'esperienza a fianco dei membri delle forze armate ufficiali della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno e aveva pubblicato un libro, intitolato appunto "Peshmerga - Di fronte alla morte".