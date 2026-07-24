Due operai morti sul lavoro nel Nuorese e a Roma. I sindacati: «Non possono essere fatalità»

Un operaio di 18 anni è morto questa mattina all'alba in un un incidente sul lavoro nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in località S'Infurcau, nel territorio di Oniferi, in provincia di Nuoro. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Secondo le prime informazioni, Fabrizio Pittalis, originario di Orotelli, è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. All'arrivo degli operatori del 118, per il giovane non c'era più nulla da fare. Sull'infortunio indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro. «Morire a 18 anni in un ecocentro non può essere una fatalità ma il risultato di un sistema vergognoso dove non c'è sicurezza e non c'è garanzia di rientrare a casa dopo una giornata di lavoro» ha affermato Cgil Sardegna insieme alla Camera del lavoro di Nuoro Ogliastra.

Giovedì pomeriggio, invece, un'altra tragedia sul lavoro è avvenuta a Roma, anche se è stata resa nota solo oggi. Un operaio di 47 anni è morto infatti schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo, quando i supporti che tenevano il mezzo probabilmente hanno ceduto facendo cadere la spazzatrice sul 47enne. Sulla vicenda indagano i carabinieri. «Non possiamo limitarci al cordoglio - ha sottolineato Cisl Roma Capitale Rieti -. Vogliamo che ogni tragedia produca un cambiamento concreto nei luoghi di lavoro: più attenzione, più organizzazione, più formazione, più manutenzione, più controlli e una valutazione dei rischi che non sia un documento da archiviare».