Due esecuzioni in Iran per attentato alla sicurezza dello Stato

Eseguite in Iran le condanne a morte di due persone condannate per aver creato un gruppo con l'obiettivo di incrinare la sicurezza dello Stato e aver aderito a una organizzazione terrorista, ha reso noto l'agenzia Tasnim, identificando i due come Ramin Zaleh e Karim Maroufpour. Dall'attacco israelo-americano all'Iran, il 28 febbraio 2026, sono state decine le esecuzioni nei confronti di persone accusate a vario titolo di vicinanza con i governi nemici.