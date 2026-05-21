Due esecuzioni in Iran per attentato alla sicurezza dello Stato
di Redazione
Dall'attacco israelo-americano all'Iran, il 28 febbraio 2026, sono state decine le esecuzioni nei confronti di persone accusate a vario titolo di vicinanza con i governi nemici.
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May 21, 2026
Eseguite in Iran le condanne a morte di due persone condannate per aver creato un gruppo con l'obiettivo di incrinare la sicurezza dello Stato e aver aderito a una organizzazione terrorista, ha reso noto l'agenzia Tasnim, identificando i due come Ramin Zaleh e Karim Maroufpour. Dall'attacco israelo-americano all'Iran, il 28 febbraio 2026, sono state decine le esecuzioni nei confronti di persone accusate a vario titolo di vicinanza con i governi nemici.
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