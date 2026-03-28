Droni e missili nella notte sull'Ucraina, Kiev attacca una raffineria russa

Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove nelle prime ore del sabato tre persone hanno perso la vita e almeno altre tredici sono rimaste ferite durante gli attacchi alle città di Odessa e Kryvyi Rig. Ad essere danneggiati sono stati aree residenziali, un ospedale di maternità e un sito industriale. A Odessa, in particolare, una persona è morta in ospedale a causa delle ferite riportate negli attacchi notturni, mentre tra gli undici feriti ci sarebbe anche un bambino. Nella città risulta danneggiato il tetto di un ospedale di maternità e sono scoppiati incendi ai piani superiori di alcuni condomini. Anche le auto e gli edifici residenziali hanno subito danni con la rottura di finestre e balconi. A Kryvyi Rig, invece, due uomini sono stati uccisi e due feriti in un attacco mattutino che ha colpito un'azienda industriale, ha dichiarato Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione regionale di Dnipro, precisando che nell'area colpita sono divampati degli incendi.

Kiev ha risposto con un attacco su una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, a circa 700 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia, colpendo la raffineria Slavneft-Yanos, una delle cinque più grandi della Russia, in grado di produrre oltre 15 milioni di tonnellate all'anno. Lì il governatore locale ha dato notizia della morte di un bambino e del ferimento dei genitori che sono in gravi condizioni. Inoltre, un missile Flamingo ucraino, dalla gittata di tremila chilometri, ha colpito l'impianto di produzione di esplosivi JSC Promsintez nella città di Chapaevsk, nell'ovest della Federazione Russa.