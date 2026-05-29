Drone russo cade in Romania: due feriti

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio, due persone sono rimaste ferite. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione.

Immediato il coro di condanna. La Romania ha definito l'incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, "una grave e irresponsabile escalation". La Nato ha condannato la "sconsideratezza" di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. "La Nato continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni", ha dichiarato la portavoce della Nato Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene.