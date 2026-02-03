Donna di 23 anni accoltellata e uccisa a Ponticelli

La giovane sarebbe stata accompagnata all'ospedale a bordo di un'auto da alcune persone, che poi si sono allontanate

Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Indaga la Polizia di Stato. Per ora non si conoscono altri dettagli.

La giovane donna, già in gravissime condizioni, è stata portata in ospedale da alcune persone a bordo di un'auto, che poi si sono allontanate. La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciare coloro che hanno condotto la 23enne a Villa Betania. La giovane era munita di documenti, risiedeva nel rione Conocal, zona del quartiere Ponticelli alla periferia orientale di Napoli.