Don Zuccato: «Bossi si era convertito»

La malattie, la riscoperta della fede, fino alla confessione nella sua casa a Gemonio. Il parroco di Luino don Cesare Zuccato, racconta a Famiglia Cristiana la conversione del fondatore della Lega negli ultimi anni di vita. «Umberto Bossi era un uomo cambiato, ha fatto i conti col Padreterno», ha detto. La testimonianza del sacerdote è pubblicata come anticipazione sul sito famigliacristiana.it e fa eco a un servizio sull'edizione cartacea di Famiglia Cristiana che sarà in edicola giovedì in cui l'ex senatore leghista Giuseppe Leoni, 78 anni, l'amico di una vita che gli è stato vicino fino alla fine, afferma: «Umberto Bossi? È stato un mangiapreti, ma è morto da cristiano. Abbiamo anche pregato insieme». Il parroco racconta di aver conosciuto un Senatur molto diverso da quella che era la sua immagine pubblica. «Il Bossi che ho conosciuto io, segnato dalla malattia, era ben diverso - spiega don Zuccato - Ha compiuto un vero e autentico percorso di fede cristiana».