Dipendente del Viminale si lancia nel vuoto dalla rampa delle scale e muore

Stamane ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro, negli uffici del ministero dell'Interno in piazza del Viminale. Poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa delle scale. Oggi alle 9.30 circa un funzionario di 60 anni del Viminale si tolto la vita per motivi ancora da accertare. La tragedia è accaduta davanti a diversi testimoni, rimasti sconvolti. Chiamati i soccorsi, per l'uomo non c'è stato però più nulla da fare. Sull'accaduto indaga la polizia, ma pare che l'uomo non abbia lasciato nessun biglietto per spiegare il gesto.