Di Battista è uscito dal Gemelli: è a casa

Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare", scrive su Instagram.

Di Battista aveva accusato un malore il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage, e poi era stato operato all'Avana. L'ex parlamentare del M5S è arrivato all'Irccs romano sabato 12 settembre, trasferito in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino. Al momento del trasferimento presentava una vistosa fasciatura alla testa. Su richiesta della famiglia, il Policlinico Gemelli non diffonderà bollettini medici. Le informazioni disponibili sulle sue condizioni sono quindi molto limitate e provengono esclusivamente da persone vicine all'attivista. Sui social è però molto viva l'attenzione su quanto è accaduto a Di Battista: sono migliaia i post di auguri pubblicati sui profili social, altrettanti sulla pagina Facebook dell'associazione Schierarsi.