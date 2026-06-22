Detenuto suicida nel carcere di Como

Un detenuto del carcere del Bassone di Como, cittadino italiano di 48 anni, è stato trovato privo di vita nel bagno della sua cella, morto per impiccagione. L'allarme è stato dato da un altro detenuto che ha fatto intervenire gli agenti della polizia penitenziaria. Inutili i tentativi di soccorso. È il primo caso di suicidio nel carcere comasco da inizio anno. La Procura della Repubblica ha disposto un'autopsia sulla salma. Sembra che l'uomo avesse già tentato il suicidio in una precedente occasione, all'interno di un'altra struttura carceraria prima del suo trasferimento a Como.