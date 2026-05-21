Csm, il 25 e 26 ottobre l'elezione di 20 componenti togati

Il 25 e 26 ottobre prossimi verranno eletti i 20 componenti togati del Csm. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha infatti indetto per i giorni 25 e 26 ottobre 2026 la elezione dei suoi venti componenti magistrati. Contestualmente il capo dello Stato ha invitato il Presidente della Camera a provvedere, d'intesa con il Presidente del Senato, alla convocazione del Parlamento in seduta comune per la elezione dei dieci componenti di designazione parlamentare dello stesso Consiglio Superiore, informando di ciò il Presidente del Senato, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministro della Giustizia.