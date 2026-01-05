Crans-Montana, revocata licenza del secondo locale ai titolari del Constellation

Lo ha deciso il Consiglio comunale della cittadina svizzera

Il Consiglio comunale di Crans-Montana ha deciso di revocare la licenza di esercizio a La Petite Maison, secondo locale gestito dagli stessi titolari del Constellation. Lo riferisce la Rts, citando una lettera del Comune datata 5 gennaio e trasmessa dall'avvocato parigino della coppia di gestori.

«Il ritiro della licenza comporta la chiusura immediata» dell'esercizio, si legge nel documento. La decisione è stata presa «alla luce delle circostanze e al fine di garantire la sicurezza del pubblico». Il provvedimento può essere oggetto di ricorso.