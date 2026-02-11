Crans-Montana, incontro tra i Moretti e la madre di due ferite

Jacques e Jessica Moretti e Leila Micheloud, madre di due ragazze ferite al Constellation, gli uni di fronte all'altra: l'incontro riservato si è svolto poco fa in un'aula del campus universitario di Sion, in una pausa dell'interrogatorio del proprietario del discobar di Crans-Montana. «Ovviamente non posso dire che cosa si sono detti - spiega Sébastien Fanti, avvocato di Micheloud - ma è stato un incontro di grande intensità, umanità e semplicità».

Intanto, qualche giorno fa, è stato disposto il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia dello scorso Capodanno a Crans-Montana dalla Procura di Roma. Il pm Stefano Opilio, titolare del fascicolo per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, e lesioni aggravate, sta raccogliendo i cellulari in vista di una indagine forense che comincerà a breve: si ritiene che le immagini e le chat altri dati della notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio possano restituire elementi rilevanti nella ricostruzione del rogo a Le Constellation in cui sono morti 41 giovani e 115 feriti.