Coppa Italia, Lazio in semifinale

Si completa il quadro delle semifinali di Coppa Italia: a raggiungere l'Atalanta è la Lazio, che passa al Dall'Ara dopo i calci di rigore. A Santiago Castro risponde Noslin, e dal dischetto la Lazio non perdona, mentre Provedel respinge il tiro di Ferguson e Orsolini spara fuori le ultime chance del Bologna di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. La crisi del Bologna continua, con i rossoblù che rischiano di salutare le ultime ambizioni stagionali, aspettando l'Europa League Al Dall'Ara si affrontano le due squadre della parte sinistra della classifica più in difficoltà: è reduce da due pareggi e da e una vittoria la Lazio di un contestatissimo Lotito, a 8 punti dal Como; è in crisi nera il Bologna, che arriva all'appuntamento con una striscia di 4 sconfitte consecutive in campionato e 6 ko casalinghi nelle ultime 7 uscite, inframezzati da un pari e una vittoria in Europa League, a -11 dal sesto posto.

Tornano le coppe e torna pure il Bologna, ma solo nel primo tempo. Italiano si affida per 9 undicesimi al gruppo della scorsa stagione, Sarri riparte da Romagnoli in difesa, inserisce Taylor e Dele-Bashiru in mediana e punta su Maldini falso nove.

Chi perde mette le parola fine alle ultime ambizioni stagionali e il momento di entrambe impone calma e sangue freddo: anche per questo l'avvio di gara è bloccato. Cambiaghi sbatte sulla traversa al minuto 15 e Orsolini calcia fuori sette minuti più tardi, ma in entrambe le occasioni Chiffi annulla: per un fallo di Castro sulla sponda prima e per il pallone terminato fuori sul cross di Cambiaghi poi. Serve un episodio per rompere gli equilibri: lo trova il Bologna alla mezzora: corner di Miranda, Castro brucia Gila e di testa sotto misura piazza la palla tra Taylor (sul primo palo) e Provedel. Vantaggio rossoblù, la Lazio prova a rispondere, sempre si piazzato: Pedro scodella, Maldini brucia Odgaard e calcia al volo a tu per tu con Skorupski, che con un grande intervento devia in corner: pericolo scampato.

Prima dell'intervallo la Lazio perde Pedro: al 45 lo spagnolo si infortunata gravemente al tendine d'Achille destro e deve lasciare il campo in barella, lasciando il posto a Noslin.

E' il cambio che gira la partita biancoceleste, perché a inizio ripresa, Dele-Bashiru prende d'infilata il Bologna sul lato destro e sul cross del centrocampista Noslin brucia Zortea e mette dentro da due passi per l'1-1. Il Bologna prova a rispondere, ma Castro prima non trova la porta e poi vede respinta da Marusic una conclusione in diagonale. Italiano e Sarri cambiano, me non cambia ail risultato e la partita si decide ai calci di rigore. Tavares, Dia, Marusic e Taylor non perdonano, la Lazio stacca il pass per le semifinali e resta in corsa, il Bologna va fuori dai giochi.