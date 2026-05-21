Cinque migranti intrappolati sulla piattaforma petrolifera Didon

Cinque persone si trovano sulla piattaforma in mezzo al Mediterraneo centrale, tra Libia e Tunisia, e avrebbero bisogno di «urgente assistenza medica»

Cinque persone migranti sono intrappolate nella piattaforma petrolifera Didon nel Mediterraneo centrale, tra Libia e Tunisia. «Hanno bisogno urgente di assistenza medica - riferisce Alarm Phone - e temono di essere costretti con la forza a tornare in Libia». La piattaforma petrolifera Didon è una infrastruttura dismessa, su cui già ad aprile altre 47 persone migranti erano rimaste bloccate per giorni.