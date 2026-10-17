Il Papa lascia oggi l'ospedale. Domani reciterà l'Angelus in piazza San Pietro

Leone XIV lascia oggi il policlinico “Gemelli” di Roma. Dopo appena quattro giorni dall’intervento di martedì pomeriggio in cui gli è stato rimosso il tumore al polmone e asportato uno dei lobi polmonari, il Papa «è stato giudicato idoneo alla dimissione», fa sapere il bollettino medico di stamani firmato, com’è accaduto dall’inizio della degenza, dal medico curante Luigi Carbone e dal professore Stefano Margaritora, il chirurgo che ha guidato l’équipe dell’operazione. Il via libera è arrivato «in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti» al mattino e dopo aver «valutato il quadro clinico il Santo Padre», si legge nel bollettino.

L’uscita è prevista nel primo pomeriggio. A mezzogiorno di oggi Leone XIV presiede di nuovo la Messa nella stanza allestita al decimo piano del “Gemelli”, nell’ala dei Papi. Anche ieri era stato lui il primo “celebrante”, mentre nei due giorni precedenti aveva concelebrato l’Eucaristia. Il Pontefice «farà rientro in Vaticano», comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Significa che tornerà nell’appartamento del Palazzo Apostolico e che qui affronterà i primi giorni di convalescenza. «I medici non hanno parlato di necessità di un presidio sanitario nell’appartamento» del Papa, fa sapere la Sala Stampa vaticana. E domani, domenica, il Pontefice si affaccerà a mezzogiorno dalla tradizionale finestra del Palazzo Apostolico per recitare l’Angelus in piazza San Pietro.